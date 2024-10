Reggina: Blondett ha scelto. Si spera possa essere la volta buona

Richieste tante, altrettanti i rifiuti. Edoardo Blondett è diventato il protagonista di questo mercato in uscita della Reggina. Resistenze che hanno suscitato la forte reazione del Ds Taibi, ha detto no ad una serie di proposte, ultima quella del Catania. Adesso pare sia arrivato il momento giusto per accettare il trasferimento e tra le tante situazioni a lui proposte, ne viene fuori una a sorpresa, gradita dal calciatore, questo è quello che trapela dal suo entourage.

Toccherà a lui fare il passo decisivo e quindi dire si al Perugia, società che da tempo ha messo nel proprio mirino anche il centrocampista Sounas, di recente ufficialmente sul mercato. Quest’ultima una scelta della società comunicata al procuratore del greco Bruno Cirillo che non l’ha presa benissimo.