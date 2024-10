Reggina, Blondett più vicino? Rescinde con la Casertana

Potrebbe essere una buona notizia per la Reggina. La nota arriva dal comunicato ufficiale della Casertana che annuncia la rescissione del contratto con il difensore Edoardo Blondett accostato alla squadra amaranto: “La Casertana comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con il difensore Edoardo Blondett. A lui va il ringraziamento per la professionalità messa in campo nel lavoro quotidiano al servizio dei colori rossoblu e l’augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni”.

Blondett è un vecchio pallino del Ds Massimo Taibi che aveva cercato di portare alla Reggina il difensore la scorsa estate e che adesso proverà a convincerlo ad indossare la casacca amaranto per la prossima stagione. La rescissione con la Casertana potrebbe agevolare questo passaggio.

L’idea è quella di costruire una batteria di sei difensori tutti di livello. Cristini e Gasparetto ci sono, Bertolo ad un passo, ne mancherebbero tre. Conson, Redolfi e Ciavattini sono fuori dai programmi tecnici.

