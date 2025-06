Reggina: il DT Bonanno sulle decisioni della Covisoc

Intervento del DT Bonanno a radio Febea. Uno dei passaggi, quello riguardante le decisioni della Covisoc: “Se andiamo a fondo, probabilmente per non scompensare tutti i campionati perchè sarebbe stata tragica, si è stati larghi di manica e quindi hanno favorito un pò tutti. Sono allo stesso tempo convinto che, purtroppo, alla lunga i problemi verranno fuori, ma queste rimangono considerazioni che lasciano il tempo che trovano. Noi eravamo convinti di essere in una buona posizione per essere ripescati rispetto a quello che si diceva ma pazienza, ripartiamo“.

