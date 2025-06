Reggina: il Dt Bonanno su Trocini, il calciomercato e il ritiro

Il DT Pippo Bonanno ha rilasciato una serie di dichiarazioni a radio Febea parlando di calciomercato, di Trocini e del prossimo ritiro:

“Non abbiamo alcun dubbio sulla qualità del gruppo. Se i nostri giocatori vengono richiesti, vuol dire che nella passata stagione si è lavorato bene. Non è arrivata la promozione per un solo punto e allora vuol dire che per fare meglio dobbiamo individuare quello che ci è mancato per vincere, anche se mi rendo conto che non è facile migliorare una squadra che in campo ha conquistato 81 punti.

Gli interventi verranno fatti partendo da molte certezze, quindi la conferma del mister con la firma ormai in dirittura d’arrivo (tra 24-48 ore) e quei calciatori che ci danno garanzie. Lo scorso anno è mancata solo la promozione, nel calcio come nella vita quel filo sottile tra la vittoria e la sconfitta ti fa vedere tutto bianco o tutto nero. Inutile dire che si aspettava l’esito della Covisoc e adesso ci adopereremo per migliorare una squadra già fortissima, se riesci a farlo vuole dire essere a buon punto. Sono moderatamente ottimista.

Maggio o Foggia? Ricordo che lo scorso anno c’erano dubbi su Barranco, attaccante che adesso tutti cercano e che io in questo momento metto al di sopra dei due citati. Per il ritiro c’è solo da capire quando partirà il campionato e quindi organizzarne la partenza, ricordando che va attesa l’evoluzione sulla concessione del centro sportivo S. Agata“.