Reggina-Brescia: la Curva Sud chiama a raccolta i tifosi. Il comunicato

“In attesa di scoprire se arriverà o meno la penalizzazione in classifica prevista, dovuta a quanto tutti noi sappiamo, ci teniamo a fare quadrato in vista delle ultime partite. Come già scritto nel precedente comunicato, dopo aver fatto visita alla squadra durante l’allenamento e non facendo mancare il nostro sostegno negli ultimi incontri ci apprestiamo ad affrontare il finale di campionato. La permanenza nei play off dipende solo dalla nostra squadra, perciò tutti noi dobbiamo fare la nostra parte affinchè il nostro calore e la nostra passione diventino delle armi in più. La prossima battaglia sarà venerdi sera contro il Brescia. Riempiamo la curva, coloriamola con i nostri colori e spingiamo i ragazzi verso la vittoria. Invitiamo tutti a presentarsi con largo anticipo fuori dal nostro settore, seguendo le disposizioni dei ragazzi del gruppo e dei lancia cori, sia dentro che fuori dallo stadio”. Avanti Reggio, fino alla vittoria!