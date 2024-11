Reggina, Inzaghi: ‘Abbiamo 49 punti e anche domani saremo dentro i play off’

Inzaghi in conferenza stampa prima del match, aveva parlato di una squadra vogliosa e desiderosa di recuperare i tre punti tolti dal TFN. La prestazione soprattutto del primo tempo, ha invece raccontato un’altra cosa. L’analisi del tecnico amaranto a fine gara: “Dispiace, l’approccio non è stato quello giusto, non so quanto abbiano influito le vicende extracalcistiche, ma comunque meritavano il pareggio, Il loro portiere è stato il migliore in campo. Abbiamo 49 punti ed a prescindere da come andranno le partite domani, noi saremo sempre dentro la griglia play off. Il Brescia era partito per lottare per altre posizioni, non siamo soddisfatti del nostro primo tempo. Pensare a quelli che non hanno giocato non serve, bisognava fare meglio nel primo tempo, cercheremo di riscattarci dalla prossima”.

Leggi anche