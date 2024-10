Reggina, Brunetti: ‘Siamo pronti per la soluzione…D, ma aspettiamo fiduciosi’

Nel corso della Commissione Controllo e Garanzia si è registrato un secondo intervento del sindaco f.f. Paolo Brunetti, a precisa domanda sulla posizione del Comune rispetto ad una eventuale bocciatura al Consiglio di Stato:

D… come dignità

“Subito dopo la sentenza del Tar, abbiamo chiesto alla FIGC, l’iscrizione alla serie D in sovrannumero. Abbiamo avuto interlocuzioni telefoniche con il presidente Gravina la nostra intenzione è quella di pubblicare il bando, in caso di bocciatura del Consiglio di Stato, ma al momento è doveroso aspettare, la manifestazione di interesse è già pronta. Aspettiamo fiduciosi il 29 agosto. D come dignità, mi piace ribadire anche questo concetto espresso da un giornalista. La documentazione per la manifestazione di interesse, ripeto, è già pronta. Ho chiesto se ci sono i termini, la Reggina può chiedere la posticipazione del suo inizio di campionato al 17 settembre, continuiamo a dialogare con tutti compresi gli imprenditori interessati a ripartire dalla serie D. Certo, mi chiedo se a quel punto si riuscirà ad essere competitivi e allo stesso tempo dico che ci sono tanti giocatori che non trovano collocazione e non vedono l’ora di tornare a giocare. Il calcio è fatto soprattutto di rapporti e quindi questo aspetto potrebbe essere superato, servono certo soggetti competenti ma ripeto, i termini ci sono”.