Reggina: il sindaco f.f. Brunetti su Taibi, Ferrero ed i prossimi due incontri

Ospite della trasmissione “Fuorigioco” in onda su RTV, il sindaco f.f. Paolo Brunetti ha toccato tantissimi argomenti, alcuni già riportati in altra pagina del nostro giornale. Si è parlato anche di Taibi, Ferrero e altri imprenditori: “I nomi non li faccio, alcuni li avete letti in questi giorni sui giornali. Spero di avere la difficoltà di poter scegliere, l’ultima volta si è immolato il solo gruppo di Mimmo Praticò, oggi mi piacerebbe scegliere. Ho parlato anche con Taibi, mi ha detto che martedi 5 settembre farà una conferenza stampa e magari se vorrà potrà chiarire se esiste una sua cordata. Martedi (oggi) avremo due incontri con altri imprenditori che chiedono chiarimenti sull’impiantistica, uno di questi ha già fatto calcio in passato. Ho sentito anche Ferrero, che va di pari passo con Bandecchi. Mi ha chiesto informazioni sulla manifestazione di interesse, vedremo se presenterà la sua proposta. La decisione? Abbiamo interpellato alcuni professionisti per analizzare le carte, mentre sul centro sportivo S. Agata ci saranno anche il sindaco f.f. della Città Metropolitana Versace ed il delegato Latella“.

