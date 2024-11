Reggina, ufficiale Trocini. Oggi stesso la conferenza di presentazione

Già disponibile per il primo allenamento di oggi in vista del delicato match di domenica contro la Vibonese

AS Reggina 1914 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Bruno Trocini.

Per Trocini è un ritorno nel club amaranto per aver guidato la prima squadra nella scorsa stagione raggiungendo la finale play off. Il neo tecnico amaranto guiderà l’allenamento odierno.

Il ruolo di allenatore in seconda è stato affidato a Maximiliano Ginobili.

Bruno Trocini incontrerà la stampa oggi, giovedì 14 novembre, alle ore 17.30 presso la sala stampa del Centro Sportivo Sant’Agata.