Reggina-Cagliari: ultimo sforzo, siamo vicini ai 15.000. Il dato

Prosegue in maniera incessante la prevendita. Grande risposta dei tifosi

Funziona alla grande la promozione fortemente voluta dalla società per riempire il Granillo e far sentire alla Reggina il calore dei propri tifosi in un momento particolarmente delicato. La politica dei prezzi ridotti sta ottenendo una esaltante risposta da parte del popolo amaranto ed a due giorni dal delicato match con il Cagliari, si è arrivati a quasi 13.000 presenze allo stadio tra biglietti staccati e abbonati. L’obiettivo della Reggina è quello di raggiungere quota 15.000 che, proseguendo a questi ritmi, potrebbe essere anche superata.