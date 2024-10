Reggina: mercato chiuso, l’organico a disposizione di Pergolizzi

Il 30 settembre si è chiuso il mercato dei dilettanti e la Reggina, come ampiamente previsto, non ha effettuato alcuna operazione in entrata. Si registra, invece, la risoluzione contrattuale per il giovane Pedalino, di fatto mai nei programmi del tecnico. Scende a 30 il numero di calciatori in organico con il grande interrogativo rappresentato da Rosseti.

In giornata annunciato il prestito di Druetto al Bocale.

L’organico completo

PORTIERI: Martinez, Lazar, Katsaros

DIFENSORI: Ingegneri, Cham, Girasole, Adejo, Malara, Mariano, Bonacchi, Vesprini, Giuliodori.

CENTROCAMPISTI: Barillà, Salandria, Perri, Porcino, Laaribi, Ba, Forciniti, Dall’Oglio, Urso, Ndoye.

ATTACCANTI: Provazza, Rosseti, Renelus, Barranco, Ragusa, Rajkovic, Curiale.