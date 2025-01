Calciomercato Reggina: ci saranno novità in settimana? Intanto c’è da preparare il big match

Arrivati a mercoledi, questa settimana potrebbe concludersi con un nulla di fatto riguardo il mercato. La società amaranto nella sessione dicembrina, quella riservata ai dilettanti, ha incontrato delle difficoltà nelle trattative, decidendo così di intervenire all’interno della finestra riservata ai professionisti, per consegnare a mister Trocini almeno due elementi in grado di fare la differenza individuati in un difensore e un attaccante anzi, per dirla alla Ballarino, “l’attaccante”.

Invece la realtà, oggi, si sta rivelando decisamente più dura rispetto a quanto si ipotizzava e così i vari tentativi di rafforzamento dell’organico, al momento, non sono andati a buon fine. La ricerca ovviamente non è terminata, il tempo a disposizione è ancora ampio, anche se probabilmente il desiderio era quello di chiudere ogni discorso già nei giorni scorsi. I tifosi sperano in un colpo che possa essere messo a segno prima di domenica, ma le possibilità che ciò avvenga sono ridotte. Vedremo.

Nel frattempo c’è una squadra che continua a fare il proprio dovere e contro la Nuova Igea ha conquistato la terza vittoria consecutiva al Granillo, complice pure il rinvio del match con il Favara che si sarebbe dovuto giocare in trasferta e che verrà recuperato il prossimo 15 gennaio.

L’ultima prestazione è stata soddisfacente e dimostrato che con la giusta serenità si possono vedere anche sprazzi di bel gioco. Adesso ci si prepara a quella che viene ritenuta una partita di fondamentale importanza per il proseguo della stagione, la trasferta di Scafati. Di fronte una compagine che lotta per lo stesso obiettivo e che nel suo percorso è stata aiutata in alcune circostanze da un pizzico di fortuna, una buona compagna di viaggio quest’ultima, che invece dalle parti nostre si è vista raramente. Sulla panchina dei campani l’ex Atzori, tornato in Italia dopo l’esperienza maltese.

Trocini spera di recuperare Giuliodori uscito per un affaticamento muscolare e confida nel buon momento del gruppo, in modo particolare dell’intero reparto offensivo.