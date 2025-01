Reggina: ci credono tecnico e calciatori. La società pure, ma lo deve dimostrare

Prestazioni e comportamenti della squadra trasmettono un messaggio chiaro alla tifoseria: si crede fermamente di poter arrivare fino in fondo a giocarserla per la vittoria del campionato. A Scafati, contro una delle compagini costruite per vincere, la Reggina ha mostrato il meglio di se sul piano dell’atteggiamento e della mentalità, quella che serve in un campionato difficile, duro e complicato come quello di serie D.

Un peccato per il risultato finale, perchè prestazione e occasioni parlano chiaro ed è evidente che si siano gettati al vento due punti che, in caso di vittoria contro il Favara, avrebbero portato gli amaranto ad una sola lunghezza dalla vetta. Mister Trocini ha dichiarato che oltre alle caratteristiche evidenziate qualche attimo fa (carattere, temperamento, voglia e buona qualità), per vincere le partite ci vuole anche altro, facendo riferimento alle opportunità create e non sfruttate e ribadendo, comunque, che sono proprio le ultime prestazioni a evidenziare come la squadra ci crede fermamente. Un organico, questo, ritenuto forte ma che è evidente necessiti di almeno due interventi che lo stesso allenatore ha già chiesto da tempo alla società.

Calciatori che sarebbero dovuti arrivare da qualche giorno e che invece ancora non si sono visti. Al crederci del gruppo di calciatori, ai quali si unisce il tecnico, è fondamentale ci creda anche la società e l’unico segnale per farlo è intervenire. Ci hanno provato al momento ma senza risultati, mercoledi si giocherà la terza gara di questo 2025 e anche la terza da quando il mercato dei professionisti si è riaperto. Per Trocini e per non lasciare nulla di intentato è indispensabile l’arrivo di un attaccante e soprattutto di un difensore. Adejo è stato espulso e dietro, a prescindere, si è contati. Rosseti e Dall’Oglio non si vedono più e in organico al momento fanno solo numero.