Calciomercato, seried24: Reggina, accordo con un difensore

Intervenire sul mercato è una necessità. La Reggina può giocarsi la promozione in serie C ma il gruppo ha bisogno di essere rinforzato in almeno due reparti. Evidenti sono le mancanze nel reparto difensivo, anche numericamente e in attacco dove al momento sono presenti Barranco e Curiale.

Dopo il mancato arrivo di Cadili, secondo quanto riferiscono i colleghi di seried24, sarebbe già concluso l’accordo con il difensore del Città di Sant’Agata Capomaggio: “La Reggina continua a essere attiva sul mercato ed è in chiusura per Thiago Capomaggio, difensore classe 2000 del Sant’Agata e fratello del più noto Galo, calciatore del Cerignola in Serie C. Il difensore, appetito da diversi club di categoria superiore, ha deciso di accettare la Reggina in D perché desideroso di giocare in una grande piazza per continuare il suo percorso di crescita e formazione“.