Reggina, cambio di rotta per il difensore, nome nuovo. E’ fatta per Maritato

Ricordate la frase di Taibi a proposito della campagna acquisti per la costruzione della prossima Reggina? “Per un organico di 23 elementi, bisogna contattarne almeno 100”. Non era una esagerazione, tantomeno una ipotesi di confusione regnante nella testa del Ds amaranto, quanto invece le difficoltà che si incontrano nel chiudere le tante trattative avviate.

Uno dei casi più evidenti è quello riguardante il difensore Gianola, del quale si era detto negli ultimi giorni che il suo ritorno era praticamente un fatto scontato. Ed invece poi subentrano altri fattori che possono essere le ambizioni, il desiderio di avere un ingaggio migliore o come nel caso dell’ex Sicula Leonzio, la voglia di confrontarsi in un girone diverso da quello C, che lo ha visto protagonista negli ultimi due anni.

Per un Gianola che si allontana, un Filippo Carini che si avvicina. Secondo quanto riferisce il sito specializzato in calciomercato alfredopedulla.com, il difensore classe 90, svincolatosi dopo la stagione alla Paganese, dovrebbe essere il primo centrale a disposizione di Cevoli. A giorni, invece, è prevista la firma dell’attaccante Maritato.