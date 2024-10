Reggina: Camilleri racconta la vera storia sul famoso elicottero al S. Agata

Una partita per volta, così come vuole mister Toscano. Ed allora massima attenzione alla gara di domenica pomeriggio tra Reggina e Paganese. A “Buongiorno Reggina”, ospite telefonico il doppio ex Vincenzo Camilleri: “Quando posso scendo sempre a Reggio. Sono stato benissimo, ho ancora casa li e vi seguo sempre. La storia dell’elicottero al S. Agata non è assolutamente vera, piuttosto un viaggio in aereo a Londra e l’arrivo al Chelsea. Si fece una grande confusione allora. Avrei grande piacere che la Reggina tornasse in palcoscenici più adeguati, lo merita la città e la tifoseria tutta. Ho visto alcune partite e secondo me nel girone C, molto forte, la squadra amaranto sta facendo un campionato strepitoso.

Il presidente Gallo è ambizioso, non era semplice creare un gruppo così forte ed unito in breve tempo. C’è grande merito di mister Toscano in questo. Della Paganese non ho visto molto, sicuro è stata allestita una buona squadra e la classifica lo dimostra, ma la Reggina giocherà per conquistare i tre punti”.

