Reggina, sono tornati quasi tutti. Sarai di nuovo arrembante?

Il gruppo, la vera forza di questa Reggina. E d’altronde lo insegna la storia di qualsiasi sport che vittorie ed obiettivi si raggiungono solo quando tutte le componenti riescono a viaggiare verso la stessa direzione, compatti e determinati. Mister Toscano non si è mai avventurato in giudizi che potessero riguardare il singolo calciatore, ma ha spesso esaltato la forza, appunto, del suo gruppo. E proprio in virtù anche di questa caratteristica nel lungo percorso che sta accompagnando la squadra verso il raggiungimento del tanto agognato traguardo, che nei momenti di difficoltà o di assenze pesanti, le ripercussioni sono state minime ed in alcuni casi impercettibili.

I vari Blondett, Gasparetto, De Francesco, Liotti ed altri, hanno risposto con professionalità e buone prestazioni nel momento in cui sono stati chiamati in causa e per qualcuno di questi addirittura il sacrificio nell’adattarsi in ruoli diversi rispetto alle proprie caratteristiche. Oggi c’è una infermeria che sta per svuotarsi quasi completamente e quindi per mister Toscano la possibilità di ritrovare quegli uomini che nel corso del girone di andata hanno fornito un prezioso contributo. Bertoncini in realtà è a disposizione da qualche gara e molto probabilmente riprenderà il suo posto per la squalifica di Gasparetto, mentre Garufo dopo una serie di stop, ha dimostrato nel tratto di gara giocato a Catania di essere pronto. In attesa del rientro anche di Bresciani, si registrano i recuperi di Rolando e Doumbia e per entrambi potrebbe esserci almeno la convocazione per la sfida di domenica contro la Paganese. Torna a disposizione anche il capitano De Rose dopo il turno di squalifica. La solita attenzione è da rivolgere alla posizione dei diffidati. Sono in quattro: Rossi, Bianchi, Reginaldo e De Francesco.

Leggi anche

Leggi anche