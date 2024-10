Reggina, è un capolavoro il gol di Ungaro: ‘L’ho sognato’

L'incredibile storia del calciatore, a lungo fuori lista, che per due volte ha salvato mister Cevoli

Dal gol contro il Rieti al capolavoro con il Monopoli. In mezzo un periodo buio caratterizzato dalla esclusione nella lista dei convocabili dal primo di febbraio, per Giuseppe Ungaro, il calciatore copertina del match tra gli amaranto e la squadra pugliese. Un gol bellissimo che consegna alla compagine di Cevoli il passaggio del turno. Un gol voluto e sognato per stessa ammissione dell’attaccante:

“L’ho cercato, ho visto il portiere fare un passo in avanti e ci ho provato. Mi sono legato a questo ambiente, solo noi possiamo sapere cosa abbiamo passato i primi mesi. Da due giorni sognavo e speravo di fare gol e che spettacolo andare a festeggiare sotto la Curva Sud“.

