Reggina: attenzione ai cartellini. Per cinque è rischio squalifica

Dopo la lunga sosta, diventata quasi interminabile per lo sciopero proclamato dalla Lega Pro lo scorso 22 dicembre, finalmente torna il campionato. Si ricomincia con la Reggina in testa alla classifica, accompagnata da una serie di record ed intenzionata a dare seguito a quanto conquistato fino al momento. Doppia trasferta e doppio match casalingo, questo mette in programma il mese di gennaio per gli amaranto che inizieranno prima delle dirette concorrenti, visto l’anticipo al sabato della sfida contro la Cavese.

Mister Toscano avrà a propria disposizione due dei tre elementi da poco arrivati. Manuel Sarao si allena con il gruppo dal due di gennaio, Nielsen lo fa da qualche giorno (si attende il transfer) in attesa di ufficializzare anche l’esterno Liotti. A prescindere dalla consistenza dell’organico, senza Liotti arrivato a 28 elementi, massima attenzione ai cartellini visto il corposo elenco di calciatori attualmente in diffida: De Rose, Reginaldo, De Francesco, Bertoncini, Sounas, magari pensando pure che alla supersfida del 26 di gennaio al Granillo contro il Bari.

