Reggina-Casertana: per Toscano il dubbio in attacco. La probabile formazione amaranto

Dopo l’ampio turnover per il match di Coppa Italia, le scelte di mister Toscano per affrontare la Casertana dovrebbero ricalcare per lunghi tratti quelle fatte nel recente passato in campionato. Nonostante il recupero dal lungo infortunio, Bertoncini partirà dalla panchina, mentre in attacco il dubbio riguardo l’uomo da affiancare a Corazza tra Denis e Reginaldo. La probabile formazione:

REGGINA: Guarna, Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Rolando; Sounas; Denis (Reginaldo), Corazza. All. Toscano