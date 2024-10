Reggina-Casertana, aggiornamento sul dato dei biglietti venduti

E’ arrivato in maniera ripetuta anche l’appello di Mimmo Toscano, ma per il momento, per quello che riguarda i numeri, la prevendita di Reggina-Casertana non registra cifre esaltanti. E’ bene ricordare che la base è rappresentata da 5001 abbonati, ma una squadra prima in classifica, reduce da cinque vittorie consecutive di cui tre in trasferta, probabilmente meritava una maggiore partecipazione rispetto ai 2800 biglietti staccati fino a ieri sera.

Ci sarà tutta la mattinata di oggi per eventualmente aumentare il numero di presenti, pur rimanendo lontani da quelle 15.000 presenze che la società ed i giocatori speravano di vedere al Granillo. Reggina-Casertana è partita difficile quanto importante, ma a quanto pare non abbastanza da sollecitare tutti coloro che invece in occasione dei match contro Catanzaro e Catania hanno presenti.

