Reggina, Castorina presenta una mozione: ‘Servono imprenditori onesti e responsabili’

Ho depositato alla presidenza del Consiglio Comunale di Reggio Calabria ai sensi dell’articolo 44 del regolamento che disciplina il Consiglio Comunale una mozione che apra una discussione pubblica sul futuro della Reggine anche al fine di fare chiarezza sul disastro annunciato e sulle responsabilità di una dirigenza che purtroppo ha dilapidato le speranze di un intera comunità queste le dichiarazioni dell’Avv. Antonino Castorina Consigliere Comunale di Reggio Calabria.

Nella mozione depositata -spiega Castorina- la necessità di capire cosa sia realmente successo, del motivo per cui non sia stato venduto il club per tempo e la necessità di tracciare il futuro di un club che è patrimonio dell’intera città”.

“Ritengo necessario che siano resi pubblici i motivi che hanno causato questo risultato che non ha nulla di sportivo nel mentre Mr Inzaghi ed i suoi giocatori con diligenza e professionalità ed in una situazione di totale incertezza hanno continuato a prendere parte agli allenamenti dimostrando una serietà che forse è mancata altrove.

In questi anni con Giuseppe Falcomatà si è fatto un importante lavoro sullo Stadio Oreste Granillo tanto che in questi giorni si sta ultimando il lavoro sul manto erboso e sull’illuminazione dopo avere migliorato e potenziato la struttura a partire dalle tribune.

L’amministrazione Metropolitana ha fatto chiarezza sulla struttura del Sant’Agata per anni avvolta nel mistero di responsabilità e mancati interventi riuscendo dove altri avevano lasciato correre.

Oggi abbiamo bisogno di sapere quale è la strada che le istituzioni cittadine al netto delle storie politiche di ognuno, dei livelli di responsabilità e dei colori politici vogliono tracciare in difesa dell’intera comunità amaranto spiega Castorina.

Il consiglio comunale ed il Sindaco hanno il dovere di prendere in mano la squadra e consegnarla a chi davvero può assumersi la responsabilità di una rinascita amaranto fatta non solo di selfie e passarelle ma di azioni concrete, investimenti oculati ed una programmazione che manca da tempo.

Reggio Calabria merita di potere essere protagonista nel calcio che conta e noi istituzioni democratiche abbiamo il dovere di contribuire a questo percorso per la nostra comunità, per i tifosi e per tutti coloro i quali amano Reggio Calabria e che la hanno conosciuta anche e soprattutto grazie alla Reggina”.