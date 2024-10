Reggina-Catania, i numeri del primo giorno di prevendita non esaltano

Nella giornata di ieri parlavano di almeno tre motivi per essere presenti domenica allo stadio. Al primo posto si segnalava la necessità della squadra di avere al proprio fianco i sostenitori giocando un match di elevata importanza e contro una compagine fortissima ed in grande forma. Poi il fascino di una sfida che ha visto le due squadre scontrarsi soprattutto negli anni settanta nei campionati di serie C, ma in seguito anche nella massima serie e poi la possibilità di poter accedere in tutti i settori a prezzi veramente popolari.

A spronare i tifosi amaranto anche un video emozionale pubblicato sulla pagina facebook ufficiale della Reggina in cui si invita il popolo amaranto a riempire le gradinate del Granillo.

Pare che, almeno fino al momento, la risposta non sia stata particolarmente esaltante, visto che l’affluenza nei punti prevendita viaggia a rilento. Vedremo quello che succederà in questi giorni, visto che ne mancano ancora due al grande appuntamento. Probabilmente la diretta su Sportitalia sta incidendo più di quanto si pensasse.

