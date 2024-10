Reggina, almeno tre motivi per essere al Granillo. Oggi parte la prevendita

Tre giorni alla sfida con il Catania e la società per domenica si attende una grande risposta di pubblico, almeno per tre motivi: il primo certamente legato all’importanza della sfida e quindi la necessità di un sostegno numeroso e caloroso, con l’obiettivo di fare punti pesanti. Il secondo, per un match che ha sempre suscitato grande fascino, il terzo per i prezzi super popolari formulati a vantaggio della tifoseria in tutti i settori.

Il colpo d’occhio del Granillo ed in modo particolare della Curva Sud, rappresenta in queste ultime settimane una delle note positive della Reggina, diversamente invece da quanto sta accadendo sul piano dei risultati, con la vittoria piena che manca da due mesi, parliamo delle gare in casa, successo contro la Viterbese.

A proposito di biglietti e partecipazione, sulla pagine ufficiale facebook della società, si annuncia l’apertura della prevendita nel pomeriggio di oggi.

