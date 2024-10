Reggina-Cavese, due note positive in una giornata storta (FOTO)

Dopo le due vittorie contro Rieti e Sicula Leonzio, c’era in tutti, o quasi, la convinzione di poter approfittare di un buon momento della squadra per allungare ulteriormente il passo. Un eventuale successo avrebbe addirittura portato gli amaranto al decimo posto, quindi in piena zona play off.

Ma come spesso si dice in questi casi, con i se e con i ma non si va da nessuna parte e la pesante sconfitta subìta contro la Cavese, riporta tutti con i piedi per terra e la Reggina nuovamente a ridosso della zona pericolo, con una classifica sempre molto corta, una gara in meno, ma anche la certezza di perdere due punti, visto il deferimento sul mancato pagamento dei contributi.

Detto questo, in una giornata che ha lasciato l’amaro in bocca, si registrano due dati forse non proprio di rilievo, ma comunque positivi. Il primo riguarda il rettangolo di gioco tornato a buoni livelli. Oltre all’impatto visivo con un terreno che ha ripreso qualità e colore, anche la capacità dello stesso di mantenere intatta la sua praticabilità, nonostante la pioggia.

L’altro dato, ma qui rimaniamo sempre di fronte a cifre molto basse, è comunque la piccola crescita del numero dei paganti, che ieri ha fatto registrare un aumento di circa duecento spettatori, rispetto all’ultimo confronto casalingo.