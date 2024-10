Reggina-Cavese, mister Toscano incontra la stampa

Il tecnico dovrà rinunciare a due uomini del centrocampo. Attesa per Denis

Ci si prepara all’esordio casalingo contro la Cavese con la Reggina che dovrà fare i conti con una serie di problematiche legate per esempio alla squalifica di De Rose ed agli infortuni di De Francesco e Doumbia. Tra l’altro si rimane in attesa di sapere se arriverà per tempo il transfer di German Denis.

La Reggina comunica che sabato 31 agosto alle ore 12:30 presso la sala stampa dello Stadio “Oreste Granillo” si terrà la conferenza pre-gara di mister Domenico Toscano.

