Reggina-Cavese: per i campani saluti anticipati di Nando Sforzini

Sembrava uno dei colpi dell'estate, poi la decisione maturata in questa settimana

Dovendo affrontare la Cavese domenica pomeriggio, si è valutato in questi giorni l’organico della squadra campana e soprattutto la sua linea offensiva. L’ex Maza, insieme a Russotto e Di Roberto ed il giocatore che il DS Taibi ha inseguito per lungo tempo l’estate scorsa. Nando Sforzini.

Ma per quest’ultimo le cose sono cambiate di recente e non parteciperà al match del Granillo, per una scelta improvvisa maturata a pochi giorni dalla sfida, questo il comunicato della società campana:

“La Cavese 1919 srl rende noto di aver risolto consensualmente in data odierna, il contratto con il calciatore Ferdinando Sforzini.

La Società desidera ringraziare Ferdinando, augurandogli le migliori fortune per il proseguo della sua carriera”.

