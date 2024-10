Reggina: cessione quote P&P, qualcosa si muove? Oggi un’altra scadenza

In campo una squadra che continua a raccogliere sconfitte, fuori dal rettangolo di gioco la partita più importante che potrebbe decidere il futuro della società. Ieri parlavamo di silenzio assoluto e solo qualche indiscrezione venuta fuori riguardo eventuali incontri. Oggi la situazione non è cambiata, ma sempre da qualche indiscrezione si apprende che qualcosa sicuramente si è mosso, in che modo ed in quali termini non è possibile saperlo, perché probabilmente tra le parti si è deciso per la riservatezza.

Se quello delle sei manifestazioni di interesse rimane un dato non certo, di sicuro non tutte quelle presentate sono state prese in considerazione. Secondo le indicazioni e le date stabilite dall’invito alla manifestazione di interesse, oggi sarà l’ultimo giorno di incontri tra le parti, da domani il via alle proposte di acquisto, ammesso che qualcuno abbia intenzione di proseguire il percorso, dopo aver preso visione dei bilanci e dopo aver ricevuto indicazioni ritenute utili per la formulazione appunto delle proposta:

“A far data dalle ore 8,00 del 30 novembre 2018 e fino alle ore 20 del 03 dicembre 2018 dovranno pervenire al predetto indirizzo pec della P&P Sport Srl le Proposte d’acquisto che, entro le ore 20 del successivo 5 dicembre 2018, saranno valutate in forma strettamente riservata e privata, per, quindi, procedere alla successiva selezione ed all’eventuale accettazione della migliore Proposta d’acquisto, restando inteso che la valutazione, la selezione ed eventuale accettazione spetterà esclusivamente alla Proprietà a suo insindacabile giudizio, senza che da ciò possa derivare in capo al proponente diritto ad alcuna rivendicazione per danni e/o spese dallo stesso sopportate.

Della eventuale accettazione della Proposta di Acquisto selezionata, sarà data apposita comunicazione al proponente e le Parti dovranno procedere, entro i due giorni lavorativi successivi a tale comunicazione, alla stipula dell’atto di cessione della Partecipazione con costi e oneri conseguenziali a carico di parte acquirente, presso un Notaio del Distretto Notarile di Reggio Calabria che, entro il giorno successivo alla ricezione dell’accettazione della Proposta di acquisto, la parte acquirente comunicherà a mezzo PEC alla P&P Sport Srl”.

Se ci saranno dunque delle novità, lo sapremo gli ultimi giorni della prossima settimana.