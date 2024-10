Reggina, Cevoli: “Troppe disattenzioni. Errori pagati a caro prezzo”

Le parole del tecnico amaranto dopo la sconfitta subita sul campo del Rende: “Era una partita di sacrificio, soprattutto sugli esterni. Lo abbiamo fatto discretamente nel secondo tempo, meno nel primo. Nella ripresa però non siamo mai riusciti a ripartire, questo ci ha penalizzato perchè non riuscivamo a uscire dalla nostra metà campo. Nel calcio quando sbagli paghi, stiamo pagando a caro prezzo errori individuali. Defezioni? Non conta, eravamo riusciti due volte a recuperare lo svantaggio, sapevamo di poter far male con le ripartenze. Nel secondo tempo però non siamo mai riusciti a renderci pericolosi. Perdere la novantesimo su un errore fa male, la partita era praticamente finita. Pensiamo subito al prossimo impegno, sabato si torna in campo, bisogna lavorare sugli errori per non ripeterli. Speriamo di poter tornare al Granillo, la risposta è sempre la stessa, ci dobbiamo per forza adattare. Situazione infortunati? Valuteremo in questi giorni le condizioni di Tulissi e Salandria, Confente ha preso una botta in allenamento, ha provato nel riscaldamento ma abbiamo preferito non rischiare. Contro la Paganese bisogna far risultato anche se la loro classifica è bugiarda”.

fonte: antennafebea.it