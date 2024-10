Reggina, Cevoli: “Gol valido annullato e regali, risultato ingiusto”

Le parole del tecnico amaranto dopo la sconfitta subita dagli amaranto contro la Virtus Francavilla: “Abbiamo cercato di controbattere colpo su colpo con una squadra fisica come il Francavilla. Dispiace perchè abbiamo perso su l’unico tiro subito, peraltro regalato da noi. Non mi piace recriminare ma il gol di Sandomenico era regolare, si sarebbe vista un’altra partita. Abbiamo combattuto e lottato fino alla fine, sul piano dell’intensità e dell’atteggiamento non ho nulla da dire. Siamo una squadra molto giovane, contro il Potenza nell’undici titolare avevamo 87 anni in meno. Bisogna aspettare la loro crescita, gli errori sono prevedibili. Ho giocato senza prime punte per non dare punti di riferimento e la squadra ha fatto bene, dopo il gol subito non ci siamo sfaldati ma non siamo riusciti a pareggiare. Prossimo avversario sarà la Juve Stabia, spero finalmente di giocare a Reggio. I punti sono conseguenza delle prestazioni, se l’atteggiamento sarà quello di oggi potremo conquistare un risultato positivo”.