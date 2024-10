Reggina, Cevoli: “Il Granillo ci ha spinto verso la qualificazione”

La Reggina contiene il Monopoli e si guadagna la qualificazione al turno al turno successivo dei play-off. Le parole di mister Cevoli ai microfoni di Antenna Febea.

“Abbiamo superato il turno contro una grandissima squadra, lo avevo detto anche in conferenza delle qualità del Monopoli. Il primo tempo abbiamo sofferto ma tranne il gol subito non avevamo rischiato nulla. Poi la squadra ha saputo reagire e abbiamo pareggiato grazie al grande gol di Ungaro. E’ stato messo fuori lista, non a causa mia, ma si è sempre allenato bene e si è meritato la gioia vissuta oggi.

Cosa è mancato nel primo tempo? Intanto affrontavamo una squadra forte ed organizzata, poi è mancata la giusta ludicità in fase offensiva, ci siamo intestarditi a cercare sempre Bellomo e Strambelli. Gol subito? Confente sa di aver fatto un errore, può capitare. Ora godiamoci questa partita con il Catania, ci sarà una grande cornice di pubblico e sono sicuro avremo anche in trasferta la spinta dei nostri tifosi, che anche oggi sono stati meravigliosi e ci hanno spinto verso la qualificazione”.