Reggina, Cevoli: “Questo non è calcio. Bravi a rimanere concentrati”

Le parole del tecnico amaranto dopo il facile successo ottenuto contro la formazione giovanile del Matera. “Quello di oggi non è calcio, è un dispiacere vedere queste cose, non c’è rispetto per chi lavora. Fino ad un’ora prima della partita non sapevamo quale Matera avremmo affrontato, io avevo preparato due formazioni e deciso di dare spazio a chi ha giocato meno se i nostri avversari fossero scesi in campo con la Berretti. Siamo stati bravi a rimanere concentrati, avevamo tutto da perdere. La differenza fisica tra noi e loro si è fatta sentire con il passare dei minuti. Auguro al Matera di risolvere i suoi problemi, la Reggina sembra aver superato questo tipo di difficoltà. Adesso pensiamo alla gara con il Trapani, non sarà facile. Proveremo a sfruttare la rabbia per la netta sconfitta dell’andata che è rimasta impressa. Giocare sotto Natale? Per me non ha senso, è giusto stare con le proprie famiglie in questo periodo. Ringrazio i tifosi per il sostegno, anche oggi sono venuti sino a qua”.