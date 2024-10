Reggina, Cevoli rimescola le carte in attacco per le assenze. Il probabile undici

Rende-Reggina per completare il tabellino della giornata dopo che lo scorso sabato, si sono registrate alcune sorprese molo interessanti. Campionato equilibrato e grande incertezza sia in testa che in coda. Per la sfida di questa sera al Lorenzon, il tecnico Cevoli spera di poter dare continuità sul piano del gioco e dei risultati, rispetto a quanto fato in occasione dell’ultimo match “casalingo” con la Juve Stabia. Non potrà disporre, però, dell’organico al completo, soprattutto in attacco dove oltre all’assenza di Maritato, si aggiunge quella di Emmausso e le non ottimali condizioni di Tulissi. Ed allora possibili ed uniche novità si dovrebbero registrare proprio in quel reparto. Vediamo il possibile undici:

Confente; Kirwan, Conson, Solini, Mastrippolito; Salandria, Zibert, Franchini; Ungaro (Tulissi), Viola, Sandomenico. All. Cevoli