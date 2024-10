Reggina: Charpentier vicinissimo, arriva la conferma dal suo agente

Potrebbe essere la settimana di ulteriori movimenti in entrata. Tra questi c’è anche la possibilità di chiudere per l’attaccante Charpentier, così come dichiara il suo agente Amadu Konte a “Buongiorno Reggina”: “La Reggina sta facendo delle grandi cose. Con la promozione in serie B hanno acquistato Jeremy Menez e siamo in attesa di capire cosa si farà per Charpentier. Questa è una grande società e con tifosi eccezionali, ma per chiudere la trattativa dobbiamo sistemare altri due o tre punti.

Leggi anche

Il Genoa ha fatto un importante investimento, la trattativa è stata lunga ma alla fine si è riusciti a mettersi d’accordo e siamo tutti contenti. Ha firmato un triennale con l’opzione per altri due, a dimostrazione di un progetto serio e della fiducia che si ha verso il calciatore. La serie B non è un campionato facile, Charpentier deve crescere a piccoli passi, lo scorso anno in C con l’Avellino e secondo noi la Reggina è il posto giusto per questo processo.