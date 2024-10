Reggina: finalmente è arrivato il giorno di Charpentier

Se ne parla da tantissimo tempo e dopo una lunga attesa è finalmente arrivato il giorno di Charpentier. L’attaccante di proprietà del Genoa, lo scorso anno all’Avellino, sta per sbarcare a Reggio Calabria, così come scrive alfredopedulla.com: “Gabriel Charpentier alla Reggina, via Genoa è arrivata al traguardo. Dopo le visite e le firme con il Genoa, nel pomeriggio l’attaccante classe ‘99 ex Avellino sarà a Reggio. E nelle giornata di domani svolgerà le visite prima di mettersi a disposizione di Toscano“.

Leggi anche