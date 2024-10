Reggina-Chievo: tutti i numeri, i dati e le statistiche delle due squadre

Lo scontro diretto di Brescia avrebbe potuto regalare un bel balzo in avanti alla Reggina verso la salvezza diretta, ma si torna dalla Lombardia con zero punti ed una sconfitta immeritata per quanto creato nel primo tempo. La prossima giornata vede al Granillo una partita da amarcord, arriva il Chievo con al suo timone uno degli ex calciatori amaranto tra i più amati dalla tifoseria, Alfredo Aglietti. Bomber nelle annate 1994/95 e 1995/96. 38 gol in 69 presenze, un campionato della vecchia C1 vinto e una salvezza in serie B, gli hanno spalancato le porte della Serie A con la maglia del Napoli.

Il cammino di Reggina e Chievo

Il Chievo arriva a Reggio da 8° in classifica con 43 punti (1.4 a partita) ottenuti attraverso 11 vittorie, 10 pareggi ed 8 sconfitte. La Reggina è al 12° posto con 36 punti (1.2 a partita) figli di 9 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte. Nelle 4 partite in trasferta disputate nel girone di ritorno, gli scaligeri hanno collezionato 1 pareggio e 3 sconfitte. Nel girone di ritorno, la Reggina in casa ha giocato 5 partite, 3 vinte, 1 pari e 1 sconfitta.

Nelle ultime 5 giornate ha fatto meglio la Reggina rispetto al Chievo. 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte (entrambe senza realizzare gol) con 5 gol fatti ed altrettanti subiti per gli amaranto, con 1 solo gol realizzato nelle ultime 4 partite. Il Chievo ha vinto 1 sola volta, 1 pareggio e 3 sconfitte, 6 gol fatti e 7 subiti.

Possesso, palleggio, attacchi e tiri

Meglio gli uomini di Aglietti nel palleggio. 464.4 passaggi medi a partita per i gialloblù con una percentuale di accuratezza pari al 82.2%, mentre la Reggina tenta 391.9 passaggi a partita, con una precisione del 80.5%. Alla voce “possesso palla” la Reggina occupa l’8° posto nel ranking specifico con una media del 51.7%. Il Chievo è al 4° posto con una media del 53.8%. Loiacono e Crisetig sono i calciatori della Reggina che tentano più passaggi, 43.9 per il difensore e 43.6 per il mediano. I più precisi, Cionek con un’accuratezza del 90.2% e Loiacono dell’88.2%.

La Reggina tenta 28.4 attacchi manovrati, concludendone il 21.7%, il Chievo prova a sviluppare 32.3 azioni manovrate, concludendone il 22%. 2.3 contropiedi con 0.9 conclusioni per la Reggina, 3.3 contropiede con 0.8 conclusioni per gli scaligeri. La Reggina perde 110,6 palloni a partita, il Chievo 113.3. Mediamente gli amaranto recuperano 81.3 palloni a partita, il Chievo ne recupera 82.1 ogni novanta minuti. La Reggina va al cross 18.6 volte a partita (8° nella classifica della Serie B), con il 36.6% di accuratezza (al di sopra della media generale del 34.2%), il Chievo tenta il cross 22.4 volte (3° posto nel ranking specifico) con una percentuale di accuratezza del 31% (3.4 punti percentuali sotto la media generale). Bellomo, nella Reggina è il giocatore che tenta di più il cross, provandoci 4.8 volte a partita seguito da Di Chiara con 4.4 cross tentati. Il più preciso nei cross è Delprato con il 73.9% di accuratezza.

Reggina 14° nel ranking dei tiri tentati con una media di 10.9 a partita, mentre il Chievo si attesta in 11° posizione con 12 conclusioni tentate a partita. La Reggina con il 37.9% di tiri nello specchio rispetto a quelli tentati, si posiziona oltre il livello medio generale del 34.5%, mentre il Chievo rimane sotto la media, con il 31.8% di tiri nello specchio della porta. È Okwonkwo il calciatore amaranto che tenta di più il tiro, 3.3 volte a partita, lo segue Montalto con 3 tiri. Rivas con il 66.8% e Folorunsho con il 47.2% dei tiri finiti nello specchio della porta, sono i più pericolosi. La Reggina ha beneficiato di 5 rigori a favore (1 in più rispetto alla media generale), realizzandone solo 2, il Chievo su 4 rigori a favore (in linea con la media generale), ha siglato 3 gol. Montalto con 1 rigore calciato ha la percentuale realizzativa su penalty del 100%, Menez con 1 gol su 2 rigori del 50% e Denis, avendo sbagliato entrambi i rigori calciati, dello 0%.

Attacco e difesa, presenze e marcatori

La Reggina, 6° peggiore attacco e 10° miglior difesa, con il gol subito a Brescia ha riportato la differenza reti a -5. Sono 28 i gol realizzati (0.9 a partita) e 33 quelli subiti (1.1 a partita), mentre il Chievo, 9° miglior attacco della Serie B e 3° miglior difesa del torneo, registra un +9 nella differenza reti con 36 reti realizzate (1.2 a partita) e 27 subite (0.9 a partita). La Reggina è andata in gol con 11 giocatori diversi fino ad oggi, mentre nel Chievo sono stati 15 i calciatori andati in rete. Folorunsho con 6 gol e Liotti con 5, sono i calciatori amaranto andati di più in rete. Nel Chievo Garritano è il calciatore che ha segnato di più, 5 reti. Seguono De Luca, Margiotta e Obi con 4 gol ciascuno.

Nelle file della Reggina, Loiacono e Bianchi sono i calciatori con più presenze, 28, mentre nel Chievo Garritano, 29 volte in campo, è il più presente. Dietro di lui Palmiero, De Luca e Mogos con 28 presenze a testa. Crisetig con 2184 minuti è il calciatore della Reggina che ha giocato di più in questa stagione, dietro di lui Loiacono con 2145 minuti. Mogos è il calciatore con il minutaggio più alto nel Chievo, 2666 minuti per lui, seguito da Semper con 2492 minuti.

Reggina 18 falli a partita con 2.9 ammonizioni, Chievo 13.4 falli e 1.6 cartellini gialli ogni 90 minuti. I calciatori più sanzionati nelle 2 quadre sono Di Chiara e Crisetig (8 ammonizioni per loro) per la Reggina, Palmiero (6 cartellini gialli) Obi e Rigione (5 volte ammoniti) per il Chievo.