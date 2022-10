Reggina: lo scorso alla decima sempre con il Perugia ma vincenti e con una classifica migliore

Decima giornata stagione 2022-23, la Reggina seconda in classifica affronta il Perugia in coda alla graduatoria e pieno zeppo di problemi dopo la battuta d'arresto casalinga con il Sudtirol. Baldini dimesso, il Ds Giannitti esonerato ed il ritorno in panchina di mister Castori. Una squadra per gran parte rivoluzionata con l'undici iniziale cambiato per sette undicesimi e incredibile vittoria al Granillo dopo una partita ai limiti dell'assurdo. Caratterizzata da una serie innumerevole di episodi, clamorosi errori individuali e diversi arbitrali, la Reggina che fino alla vigilia del match è stata sempre vincente al Granillo senza mai subire reti ne ha incassati tre, due dei quali nel momento in cui si è trovata in vantaggio di un uomo ma già sotto di un gol. Al triplice fischio gli amaranto incassano la quarta sconfitta stagionale, la prima in casa.

Lo scorso anno, stagione 2021-22, alla decima giornata, sulla strada della Reggina sempre il Perugia, ma al Curi. Galabinov e Bellomo firmano un importante successo, consentendo all'allora squadra di Alfredo Aglietti di agguantare il secondo posto della classifica a quota 19, in compagnia del Benevento ed a due punti dal Pisa capolista. Oggi, invece, la Reggina è al terzo posto e con un punto in meno rispetto alla scorso anno.