Reggina: il Club Manager Cormaci parla di calciomercato

Nel corso dell’intervista rilasciata dal Club Manager Antonio Cormaci in cui ha parlato di tanti aspetti che riguardano il mondo amaranto, c’è un passaggio riservato anche al calciomercato: “Il mercato di dicembre è sempre molto strano, difficile, con calciatori che magari vorrebbero andare via ma le società non li liberano. Il nostro Direttore Tecnico Bonanno si sta muovendo in sintonia con il tecnico Torrisi alla ricerca di quei profili che possano fare al caso della Reggina.

Ricordiamoci che la nostra rosa è abbastanza importante. Si parla di attaccanti, noi abbiamo Luca Ferraro, un ragazzo che al momento ci ha portato sei punti con i due gol realizzati (Nissa e Enna). Crediamo moltissimo in lui e ci deve credere anche la piazza, lo scorso anno ha fatto benissimo. Può fare la differenza, ma comunque qualcosa arriverà per irrobustire il nostro organico. I giocatori che oggi abbiamo in rosa, non li ha nessuna squadra soprattutto nel nostro girone.

Confido nel nostro gruppo, in questi ragazzi che ci stanno portando fuori dal momento negativo in cui eravamo entrati. Bisogna pensare oggi a chi abbiamo e non a chi deve arrivare”.