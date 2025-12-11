Reggina: il Club Manager Cormaci a tutto campo. Il Milazzo, il mercato, i tifosi, gli obiettivi

A pochi giorni dalla delicata sfida contro il Milazzo, parla il Club Manager della Reggina Antonio Cormaci. Si parte dalle tre vittorie consecutive, la spinta data da mister Torrisi e gli obiettivi: “Tre vittorie fondamentali nelle quali la squadra non ha neppure subìto gol. Voglia, grinta e determinazione messe in campo da tutti i calciatori per arrivare all’obiettivo in qualsiasi modo. Oggi conta solo la vittoria. Si lavora con dedizione e impegno nel corso della settimana, gruppo sano, e voglia di dare l’anima. Gli assenti per infortuni e squalifiche sono giocatori importanti, volevano esserci per questa sfida, ma sono sicuro che chi li sostituirà darà il massimo e non li farà rimpiangere”.

L’obiettivo

“Lotteremo fino alla fine ma pensando partita dopo partita. Il distacco dalla vetta è significativo, ma il nostro unico pensiero deve essere quello di vincere sempre. Noi dobbiamo essere la squadra da battere, uniamoci tutti e tutti devono crederci, vogliamo lo faccia anche la città”.

Si torna al Granillo

“La partita di domenica per noi è fodnamentale e dobbiamo approfittare anche degli scontri diretti che avranno le altre squadre. Il Granillo dovrà essere una bolgia. La promozione dedicata agli studenti sta andando forte e ci aspettiamo 7000 persone allo stadio. L’avversario deve capire cosa significa giocare al Granillo contro la Reggina, la gente ci deve dare una grande spinta, la Curva sono sicuro che ci sosterrà in maniera calorosa. Mister Torrisi ci ha messo la faccia, mantenendo l’impegno che aveva preso con loro fermo restando che il percorso è ancora lungo”.

Il calciomercato

“Il mercato di dicembre è sempre complicato. Il nostro Dt Bonanno in sintonia con il tecnico Torrisi si sta muovendo, fermo restando che la nostra rosa è già importante. In attacco abbiamo Ferraro che con due gol ha portato sei punti. In lui ci crediamo moltissimo, ma qualcosa arriverà. I nostri sono i giocatori più forti del girone”.