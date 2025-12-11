Reggina: emergenza a centrocampo. Il giovane Gatto potrebbe essere una idea

Infortuni e squalifiche. E' la mediana il settore più colpito

Il giovane Gatto, è ultimamente protagonista di un tira e molla che lo ha visto entrare ed uscire più volte dal gruppo della prima squadra. Dopo settimane di voci che lo vedevano lasciare la maglia amaranto, il direttore generale Praticò ha posto fine ai rumors, confermando il giovane calciatore come parte integrante del progetto tecnico.

Tuttavia il campo gli ha riservato poche soddisfazioni, soprattutto sotto la gestione Torrisi dove il suo spazio di gioco è stato ridotto notevolmente. Il giovane calciatore sembra abbia espresso più volte il proprio disagio nel ruolo di terzino sinistro, trovando spesso difficoltà nel coprire la fascia. Probabilmente anche per questo le prestazioni fornite, purtroppo, non hanno messo in evidenza a pieno il suo reale potenziale.

Adesso, però, la situazione alla Reggina è cambiata, con la squadra che si trova a dover affrontare il sorprendente Milazzo in un momento di emergenza assoluta. Il centrocampo amaranto è decimato: Salandria e Mungo sono fuori per squalifica, mentre Barillà e Porcino infortunati. Quest’ultimo, nelle sue recenti apparizioni, era stato spostato proprio nel ruolo di Gatto, come esterno sinistro basso. Rimangono a disposizione Laaribi, Macrì e Fofana. L’emergenza potrebbe dunque rappresentare una buona occasione per il giovane del 2007 di mettersi in gioco, magari non da titolare, ma comunque a disposizione del tecnico in caso di necessità.

Sarà interessante vedere come la Reggina affronterà la sfida contro il Milazzo e come mister Torrisi andrà a sopperire alle tante assenze. Gatto potrebbe ritagliarsi uno spazio, magari nel suo ruolo naturale, quindi sulla mediana. E’ una idea ma è spesso dalle emergenze che arrivano le risposte migliori.