Reggina: a Como c’è Simone Inzaghi… ma non Fabbian

La Reggina tra poco in campo per la penultima trasferta del 2022. Simone Inzaghi ha risposto all’invito del fratello Filippo ed è presente al Sinigaglia per assistere al match della squadra amaranto. Reggina ed Inter si affronteranno in amichevole il prossimo 22 dicembre al Granillo, mentre oggi il tecnico della squadra neroazzurra vedrà per la prima volta dal vivo la compagine amaranto. Probabilmente avrebbe voluto vedere da vicino anche il giovane centrocampista Giovanni Fabbian di proprietà dell’Inter e protagonista di un grande girone di andata, ma per scelta tecnica il fratello Pippo lo ha mandato inizialmente in panchina.

Leggi anche