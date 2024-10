Reggina, Confente: “Seconda beffa finale. Contro il Rieti abbiamo bisogno dei tifosi”

Le parole del portiere amaranto, tra i migliori in campo nel derby con il Catanzaro. “Sono contento per la prestazione di oggi, dopo l’errore di lettura che mi è capitato a Catania. Ero posizionato male in quella circostanza, mi è scivolata la palla e purtroppo ho sbagliato. Abbiamo sofferto tutti insieme sul campo del Catanzaro, ci è andata nuovamente male nel finale. Il problema principale è che quando possiamo far male arriviamo stanchi o non lucidi e non riusciamo a sfruttare le occasioni. Il gol di Infantino? Bravo lui, ha staccato molto bene, si è infilata nell’angolino, l’ho soltanto sfiorata. Siamo una squadra molto giovane, abbiamo bisogno di tempo per crescere. Contro il Rieti servirà una vittoria a tutti i costi, abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi”.

fonte: antenna febea