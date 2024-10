Reggina, Conson: “Problemi fuori dal campo? Società ci ha rassicurato”

Le parole di capitan Conson dopo la sconfitta subita dalla Reggina contro il Monopoli sul campo neutro di Vibo: “Faccio i complimenti al Monopoli, squadra fisica e tecnica. Abbiamo giocato un buon primo tempo, nella ripresa invece le cose non andate nello stesso modo. Non dobbiamo demoralizzarci troppo ma lavorare e pensare al prossimo impegno. Durante la settimana ci impegniamo tanto, dobbiamo essere più bravi a non affondare al primo colpo subito. Problemi Granillo e fideussione? Se iniziamo a trovare alibi a maggio non ci arriviamo. La società ci ha rassicurato, quindi noi dobbiamo pensare soltanto al campo. Ai tifosi che fischiano dico che proveremo a convincerli sin dalla prossima partita”.