Reggina: parte la contestazione degli Ultras. Ingresso in Curva con 10 minuti di ritardo – FOTO
I tifosi lo hanno annunciato nel corso della settimana. Subito uno striscione eloquente
03 Maggio 2026 - 14:45 | Redazione
Sarà contestazione per tutto il corso della partita. Lo sa il tecnico Torrisi che lo ha dichiarato in conferenza stampa, lo sanno i calciatori, lo sa anche la proprietà con Ballarino che proprio questa mattina, parlando ai giornalisti, ironicamente ha affermato che stava pensando di partecipare anche lui a questa forma di protesta. Il primo segnale di contestazione è l’ingresso nel settore di Curva Sud degli ultras con dieci minuti di ritardo rispetto all’orario di inizio del match.
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