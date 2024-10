Reggina, Simone Corazza sempre più protagonista. La classifica dei cannonieri

Con il 2-1 di Monopoli la Reggina ha conquistato il suo primo successo esterno stagionale. Per qualche ora è rimasta in vetta alla classifica in compagnia della Ternana, la sorprendente vittoria del Potenza a Catanzaro ha riportato gli amaranto nuovamente al secondo posto.

Chi invece dopo aver conquistato il primato è riuscito a consolidarlo è Simone Corazza. Allunga nella classifica dei cannonieri portandosi a quota otto nelle dieci partite sin qui disputate, oltre ad aver procurato alla squadra i due rigori che hanno consentito la conquista dei tre punti.

CLASSIFICA CANNONIERI

Corazza (Reggina) 8 reti

Mamadou Tounkara (Viterbese) 6 reti

L. Perez (V. Francavilla) 6 reti

Marcheggiani (Rieti) 6 reti

Bubas (Vibonese) 6 reti

Castaldo (Casertana) 6 reti

