Reggina: Correnti e Grillo fuori. Sirene di mercato per Di Grazia, ma…

I risultati non arrivano e la smobilitazione continua. Montalto ha risolto il contratto dopo essere arrivato la scorsa estate come il grande acquisto di mercato, Blondett è fuori con una situazione ancora tutta da risolvere, mentre nella giornata di oggi e dopo il duro attacco di Torrisi alla squadra, non si sono allenati Correnti e Grillo, prossimi a lasciare l’amaranto.

Non saranno gli unici perchè insieme a loro certamente saluterà anche Zenuni e non solo e poi qualche Under poco utilizzato. A proposito di Under oggi è stata ufficialmente comunicata la risoluzione contrattuale con Druetto, mentre per quello che riguarda Di Grazia, la situazione è tutta da seguire. Nei giorni scorsi erano arrivate indiscrezioni riguardo la volontà del calciatore che avrebbe chiesto di andare via (da confermare). Ma per il momento l’esterno non si muove anche perchè sulle corsie esterne, con l’infortunio anche di Ragusa, gli uomini sono contati. Radiomercato parla di un serio interessamento al calciatore della Nissa.