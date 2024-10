Reggina, cosa è successo quella notte del 23 dicembre? Il mercato ci darà la risposta

di Michele Favano – La notte del 23 dicembre, si proprio quella notte, lunga, lunghissima per la Reggina, arrivata dopo l’ennesima umiliante sconfitta, maturata in casa contro il Rende. L’amarezza generale, le polemiche come contorno, l’annuncio di un ritiro che nelle modalità ha fatto molto discutere.

Poi l’ultima partita dell’anno contro il Catanzaro, che tutti avevano già immaginato come l’ennesima pessima figura di un mese terribile, quello di dicembre, periodo che ha segnato in maniera profonda la crisi degli amaranto.

Invece è proprio nella gara più difficile che arriva il colpo di coda, la Reggina espugna il Ceravolo, De Francesco e soci mostrano un altro volto, la squadra non esprime un calcio scintillante, ma quantomeno si rivedono voglia di battersi e desiderio di arrivare al prezioso risultato fino all’ultimo respiro dei novanta e passa minuti, caratteristiche che nelle ultime settimane erano state smarrite.

Insieme ai tre punti, utili ad uscire nuovamente dalla zona pericolo, rimangono scolpite le dichiarazioni nel post gara di mister Maurizi: “E’ la vittoria di Peppe Praticò che ha gestito una situazione delicata in modo esemplare. E’ grazie principalmente a lui se oggi veniamo fuori da questo ciclo così negativo”.

Parole forti, significative, dirette, una sorta di riconoscimento verso il dirigente amaranto, capace di rimettere le cose a posto, dopo un interminabile confronto con il comparto tecnico e la squadra. Sarebbe, però, stupido immaginare che tutti i problemi siano stati risolti e questo lo capiremo sicuramente da adesso, momento in cui prende il via la seconda tranche di calciomercato.

Certamente dall’approccio a questa finestra in cui la società avrà la possibilità di dare maggiore forza al proprio organico, dagli intendimenti. Mai sapremo i contenuti di quell’incontro del 23 dicembre, ma in qualche modo li possiamo immaginare. Aggiustamenti o rivoluzione? La risposta arriverà in tempi brevi.