Reggina-Cosenza: due grandi ed indimenticati bomber amaranto insieme al Granillo

Il derby ha sempre un fascino particolare. Lo si vive per una intera settimana, quella che lo precede, se ne discute in quella successiva. Reggina e Cosenza tornano ad affrontarsi in questo nuovo campionato di serie B, con una posizione di classifica probabilmente inaspettata per entrambe. Sulla squadra amaranto più volte abbiamo detto e raccontato il tortuoso percorso che ha portato al cambio di società e le difficoltà che ne hanno caratterizzato il cammino fino all’iscrizione, per i rossoblu l’iniziale scetticismo quando si è scelto Dionigi per la panchina, dopo la straordinaria salvezza conquistata da Bisoli e poi una campagna acquisti che ai più non appariva entusiasmante. Sono solo quattro i punti in classifica che separano le due squadre, con la Reggina al comando e la possibilità di allungare giocando davanti al pubblico di casa che si preannuncia in gran numero.

Leggi anche

I bomber insieme al Granillo

Ma sarà una giornata speciale, oltre che per la partita in se, anche per la presenza contemporanea di due indimenticati bomber della storia amaranto, indiscutibilmente tra i più forti di sempre. Il primo siede sulla panchina del Cosenza ed è Davide Dionigi, numeri pazzeschi per lui con la Reggina. 41 reti con la maglia amaranto, tre esperienze differenti vissute da calciatore, la prima da giovanissimo e conclusa con il titolo di capocannoniere con 24 gol, stagione 1996-97. Il ritorno nel gennaio del 2001 in serie A, tra gli artefici di una incredibile rimonta poi vanificata dalla sconfitta nello spareggio con il Verona. Fantastica la stagione successiva con 11 gol, coppia incredibile con Savoldi e promozione in serie A. Meno fortunata la sua terza avventura nel 2004, poche presenze e nessun gol, stesso dicasi per l’esperienza in panchina campionato 2012-13, conclusasi con l’esonero.

E poi l’annunciato arrivo di Nicola Amoruso, attaccante moderno, di grandi qualità tecniche e realizzative, ha trovato alla Reggina la sua rinascita calcistica, oltre a tantissime soddisfazioni in serie A con salvezza pazzesche come quella del meno 11. Per lui i gol sono 40, tutti in serie A, molti di rara bellezza ed alcuni indimenticabili. Per i tifosi rimangono nella memoria e per sempre quelli contro i rivali sportivi del Messina. Sarà al Granillo in occasione del derby e siamo certi che, come per Maurizio Poli, l’ovazione è scontata, come i cori che i tifosi gli riserveranno.