Reggina-Cosenza: prevendita biglietti, il dato aggiornato al momento

Un pizzico di partecipazione in più, ma nulla di particolarmente esaltante per quello che riguarda la risposta dei tifosi amaranto, rispetto al derby che si giocherà al Granillo tra la Reggina ed il Cosenza.

Il dato della prevendita

Eppure l’incontro vale tanto per gli amaranto che, in caso di vittoria, si allontanerebbero in maniera definitiva dalla zona pericolo, mentre per i rossoblu solo un successo alimenterebbe ancora le speranze di salvezza. La Curva Sud ha annunciato una spettacolare coreografia nel settore riservato appunto agli ultras, confidando nella buona risposta da parte del pubblico, in modo da poter riempire i seggiolini a loro riservati. A conclusione di questa giornata, vigilia del match, i biglietti venduti sono circa 1300, mentre 128 quelli del settore ospiti. C’è sempre da ricordare che 1262 sono gli abbonamenti, mentre nel conteggio vanno aggiunti accrediti ed ingressi di cortesia. Si spera di arrivare almeno a 5000.