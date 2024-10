Reggina-Cosenza: l’appello del presidente Luca Gallo ai tifosi amaranto

Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, ma si spera in una buona cornice

Vincere il derby che dare un calcio definitivo alla zona più pericolosa della classifica. Ci spera la Reggina anche se, per l’ennesima volta, non potrà farlo contando sull’intero organico a disposizione per il perdurare di alcuni infortuni, più la squalifica di Loiacono. Certamente meglio rispetto alla trasferta sul campo del Cittadella dove erano in nove gli assenti, perchè mister Stellone potrà avere a sua disposizione Tumminello, Cortinovis, Galabinov e Crisetig che rientra dalla squalifica.

L’appello del presidente Gallo

Non sarà facile avere ragione di un Cosenza che sotto la cura Bisoli, pur non avendo conquistato moltissimi punti, appare rigenerato nello spirito, risulta parecchio aggressivo ed è inevitabile che arrivi al Granillo molto arrabbaito dopo il beffardo pareggio interno contro il Lecce. Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni ma rispetto alle ultime gare certamente qualche presenza in più. A tale proposito in occasione della conferenza stampa il presidente Gallo ha rivolto una sorta di appello: “Spero di vedere più tifosi possibili allo stadio per passare una bella giornata di sport in occasione del derby con il Cosenza. Mi piacerebbe vedere il Granillo con una buona cornice di pubblico, ma certamente non possiamo costringere nessuno“.